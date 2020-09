VEU Feldkirch schon EBEL-reif - Sieg gegen Innsbruck

Die Montfortstädter siegten im Westderby im Penaltyschießen und präsentierten sich stark

Innsbruck unterliegt Feldkirch im Shootout

Der HC TWK Innsbruck absolvierte am Dienstag in Feldkirch einen weiteren Test. Nach einem torlosen Startdrittel verbuchte das Team aus der Alps Hockey League einen erfolgreichern Mittelabschnitt. Es schrieben zwei beide Teams an, doch die Gastgeber gingen mit einer 3:2 Führung in das vermeintlich letzte Drittel. Treffer durch Felix Girard und Sam Herr brachte die Haie schließlich in die Overtime. Für die Entscheidung sorgte schließlich der VEU Feldkirch im Penaltyschießen.



VEU Feldkirch – HC TWK Innsbruck „Die Haie“ 5:4 n.P. (0:0,3:2,1:2)

Feldkirch, Vorarlberghalle, 831 Zuschauer, Dienstag 15.09.2020

Torfolge: 1:0 Puschnik, 1:1 Muigg, 2:1 Draschkowitz, 2:2 Gerlach, 3:2 Draschkowitz, 4:2 Pfennich, 4:3 Girard, 4:4 Herr, 5:4 Puschnik PS