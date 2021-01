VEU Feldkirch scheitert im Halbfinale an Titelverteidiger

Nach dem 2:4 im Hinspiel unterlag die Lampert-Truppe in Salzburg mit 2:5 und ist ausgeschieden

Im Hinspiel am Donnerstag legten die Red Bull Hockey Juniors mit einem 4:2-Auswärtssieg in Feldkirch den Grundstein zum erneuten Finaleinzug um den österreichischen AHL-Titel. Im Rückspiel am Samstag kontrollierten die Salzburger den Gegner und erarbeiteten sich eine frühe Führung durch Julian Lutz (8.).