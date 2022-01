VEU Feldkirch peilt den siebenten Sieg in Folge an

Die Lampert-Mannen müssen im Heimspiel vor 500 Fans gegen das Topteam Fassa ran.

Am Donnerstag bekommt es die Bemer VEU Feldkirch mit einem Top 6 Club zu tun. Die Falken aus dem Fassatal belegen mit 46 Punkten aus 28 Spielen und somit mit einem Punkteschnitt von 1,643 den sechsten Tabellenplatz, müssen aber in den ausstehenden Spielen wohl unbedingt Punkten um auch eine direkte Play Off Qualifikation zu schaffen.