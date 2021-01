VEU Feldkirch-"Notelf" will gegen Meister Laibach überraschen

Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Michael Lampert trifft im vierten Spiel in acht Tagen auf das slowenische Spitzenteam

Der Liveticker mit Daten, Videos, Fotos vom Spiel VEU vs Laibach

Die Slowenen haben erst 3 Spiele in der laufenden Home and Away Round verloren und sind auch gegen Feldkirch Favorit. Es wird ein sehr schwieriges Unterfangen gegen die Slowenen zu Punkten. Am Kampfgeist sollte es im Team von Michael Lampert nicht fehlen, das haben die VEU Cracks in den letzten Partien eindrücklich bewiesen.