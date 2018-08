VEU Feldkirch ließ in der Trainerfrage die Katze aus dem Sack

Die Trainerfrage bei der VEU Feldkirch ist geklärt und der Nachfolger für Michael Lampert steht nun fest.

Nik Zupancic übernimmt ab sofort das Zepter bei den Montfortstädtern. Der 49-jährige Slowene kehrt somit als Trainer an jenen Ort zurück, an dem er als Spieler seine größten Erfolge feiern konnte und wo ihn zahlreiche Fans im ganzen Land – er spielte neben Feldkirch ja auch für Lustenau und Dornbirn – sportlich und menschlich in bester Erinnerung haben. Seit 2010 war er im Slowenischen Verband als Co- oder Cheftrainer der Nationalmannschaft tätig, zuletzt auch im Februar 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. In den Saisonen 2014/15 und 2016/17 war er zusätzlich Cheftrainer bei HDD Jesenice in der INL bzw. AHL.