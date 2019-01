VEU Feldkirch Legende übernimmt Coaching in Hohenems

SC Hohenems Meistermacher Heimo Lindner steht den Grafenstädtern für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung.

Aufgrund der gewünschten Auszeit, für unbestimmte Zeit, vom bisherigen Headcoach Heimo Lindner,

mussten die Vereinsverantwortlichen des SC Hohenems reagieren.

Der Vereinsführung ist es gelungen, mit Conny Dorn einen erfahrenen Eishockey-Fachmann zu engagieren. Conny Dorn übernimmt somit ab sofort interimistisch die Kommandobrücke bei den Steinböcken und wird bereits am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel in Kundl an der Bande stehen.

Sobald Heimo Lindner wieder bereit ist, wird er als Headcoach zum SC Hohenems zurückkehren und die sportlichen Agenden wieder übernehmen.