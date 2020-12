VEU Feldkirch kommt ohne Probleme zu drei Punkten

Klarer 6:2-Auswärtssieg der Montfortstädter beim Schlusslicht Steel Wings Linz

Mit dem souveränen 6:2 Auswärtserfolg in Linz holt sich die VEU Feldkirch den ersten Sieg in der Fremde in der laufenden Saison. Ein gelungenes Warm up für das große Derby am kommenden Dienstag. Schon im ersten Abschnitt legten die Montfortstädter den Grundstein für den vollen Erfolg.