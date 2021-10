VEU Feldkirch knöpft dem Spitzenreiter Punkt ab

In Jesenice verlieren die Lampert-Mannen erst in der Overtime und schaffen eine Halb-Sensation.

HDD Jesenice hat auch im siebenten Saisonspiel gepunktet – und mit dem 2:1-Heimsieg über die VEU Feldkirch nach Overtime nun auch den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Damit bleiben die Slowenen Tabellenführer der Alps Hockey League, während die Vorarlberger – nach ihrer vierten Niederlage in Folge - weiterhin auf dem 16. Platz rangieren. VEU-Goalie Alex Caffi hielt seine Mannschaft im ersten Drittel im Spiel, hielt alle elf Schüsse auf sein Tor. Auch im zweiten Abschnitt haderte das Heimteam mit Abschlussschwäche, während die Gäste durch das dritte Saisontor von Anton Trastasenkovs (25.) in Führung gingen. Die Slowenen drängten in weiterer Folge auf den Ausgleich und Erik Svetina belohnte die Bemühungen mit dem Tor zum 1:1 in der 49. Minute. Svetina gelang dann in der Overtime auch der entscheidende Treffer zum Sieg. Er hält nun nach sieben Saisonspielen bei sechs Toren und erzielte den zweiten Doppelpack in Serie.



Alps Hockey League

HDD SIJ Acroni Jesenice – BEMER VEU Feldkirch 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Referees: LEGA, SORAPERRA, Bassani, Snoj.