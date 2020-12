VEU Feldkirch kehrt mit dem Derby in den Alltag zurück

Die Montfortstädter wollen sich in Lustenau für die Heimpleite vor wenigen Tagen revanchieren

Weihnachtszeit ist Derbyzeit. Die VEU steigt nach den Spielverschiebungen wieder ins Ligageschehen ein und das gleich mit einem Derbyschlager. Am Dienstag steigt das Rückspiel beim EHC in Lustenau. Das Hinspiel hatten die Feldkircher nach 2:0 Führung innerhalb von 10 Minuten aus der Hand gegeben und verloren daheim mit 3:6. Nun möchten die Feldkircher das in Lustenau besser machen und kämpfen auf Lustenauer Eis um die Wiedergutmachung und Punkte.

Der EHC hat 4 Spiele und drei Punkte mehr am Konto als die Feldkircher. In der Tabelle liegen die Sticker vor der VEU auf Platz Sieben. Zuletzt mussten sich die Flanagan Schützlinge dem EC Bregenzerwald geschlagen geben und brennen im Heimspiel sicher auf Punkte. Für die VEU geht es in den nächsten Tagen eher wenig besinnlich zu. Bereits am Stephanitag treffen die Montfortstädter daheim auf den EC Bregenzerwald, bevor zum Abschluss des Kalenderjahres 2020 zweimal im Westderby gegen den EC Kitzbühel die Hartgummischeibe eingeworfen wird.