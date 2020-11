VEU Feldkirch kehrt gegen Jesenice zurück auf das Eis

Nach fast einmonatiger Pause spielt die VEU Feldkirch in der Alps Hockey League zuhause gegen das slowenische Spitzenteam um Punkte

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel VEU Feldkirch vs Jesenice

Endlich können die VEU Cracks wieder für ein Ligaspiel die Schlittschuhe schnüren. Am Samstag trifft die Lampert Truppe in Feldkirch auf die slowenische Topmannschaft Jesenice.

Am 21. Oktober bestritten die Feldkircher ihr letztes Spiel. Damals auswärts gegen den Bregenzerwald. Dieses Match ging zwar verloren, aber das Return to Play Duell entschied die VEU, wie schon zuvor die anderen gegen Lustenau und Kitzbühel für sich. So stehen auf der Habenseite der Feldkircher 9 Punkte in der Tabelle. Derzeit rangiert man auf Platz 5, allerdings nur hinter Mannschaften die bereits ins Spielgeschehen eingegriffen haben. Doch noch sind auch noch nicht alle regionalen Vorrundenspiele erledigt und somit auch die Tabelle noch nicht sehr aussagekräftig.