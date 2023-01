VEU Feldkirch kann gegen den Meister Play-off fixieren

Mit einem Heimsieg gegen Wattens stehen die Montforstädter in der Endphase der ÖL-3. Liga.

Der Grunddurchgang in den drei Gruppen der Ö Eishockey Liga biegt auf die Zielgerade ein. Spannend ist die Situation in der Gruppe West im Kampf um Platz drei: Die VEU Feldkirch kann schon am Samstag im direkten Duell gegen Titelverteidiger Wattens Penguins mit einem Sieg alles klar machen.