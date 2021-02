VEU Feldkirch ist gegen HC Pustertal klar Außenseiter

Die Montfortstädter wollen gegen den Titelmitfavorit aus Italien trotzdem positiv überraschen

Der Liveticker mit Videos vom Spiel VEU Feldkirch vs HC Pustertal

Mit dem HC Pustertal kommt der vermeintliche Play Off Gegner der VEU aus der letztjährigen Saison in die Vorarlberghalle. Wäre die Saison 2019/2020 nicht vorzeitig aufgrund der Coronapandemie beendet worden, wären sich bereits zum zweiten Mal die beiden Mannschaften in einer Play Off Serie gegenübergestanden.

Auch im doppelten Aufeinandertreffen mit der VEU Feldkirch (am Samstag findet das Rückspiel in Bruneck statt) sind die Pustertaler der eindeutige Favorit. Im Powerplay und Penaltykilling sind die Wölfe eine Macht. So belegen die Brunecker in der Home and Away Round jeweils den zweiten Platz in dieser Statistik.