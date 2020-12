VEU Feldkirch ist gegen die Wälder nicht der Favorit

Gegen den EC Bregenzerwald will Feldkirch die Derbypleite gegen Lustenau vergessen machen

Der Liveticker vom Spiel EC Bregenzerwald vs VEU Feldkirch

Die Wälder sind das Team der Stunde, wenn man auf die Ergebnisse blickt. Vier Siege in Serie. Alle vier Heimspiele in der Home- and Away Round gewonnen. Ein neuer Legionär der voll eingeschlagen hat. So könnte man es kurz zusammenfassen. Daraus lässt sich auch erkennen wie schwer die Aufgabe diesmal für die Lampert Cracks werden wird bei den Wäldern Punkte zu entführen.