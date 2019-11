VEU Feldkirch hofft auf zweiten Derbysieg in zwei Tagen

Die Montfortstädter wollen sich beim EC Bregenzerwald revanchieren

Das Derbys was ganz besonderes sind hat auch Kapitän Dylan Stanley nach dem EHC Match beim Fantalk im VIP Club betont. „Es sind Spiele die oft durch ein Tor entschieden werden, wo man in der Halle spürt wie sehr die Fans mitfiebern. Es ist auch für uns Spieler speziell so ein Spiel zu gewinnen. Nicht etwa weil man den Gegner hasst, sondern weil man, egal wie es in der Tabelle ausschaut nie vorher sagen kann wer gewinnt und man über die volle Spielzeit alles geben muss. Meistens gewinnt die Mannschaft die mehr Kampfgeist und Siegeswille an den Tag legt.“