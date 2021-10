VEU Feldkirch hat gegen Steel Linz ein Sieg eingeplant

Die Montfortstädter wollen gegen die Oberösterreicher voll Punkten.

Für die BEMER VEU Feldkirch geht es in der Alps Hockey League mit dem Heimspiel gegen die Steel Wings Linz in die nächste Runde. Die Linzer stehen nach sechs Spielen mit 5 Zählern in der Tabelle auf Platz 14. Die VEU liegt zwei Plätze dahinter, könnte aber bei einem vollen Erfolg über die Stahlstädter an diesen vorbeiziehen.