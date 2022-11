VEU Feldkirch gilt im Derby gegen Innsbruck als Favorit

Die Montfortstädter haben gegen die Tiroler drei Zähler im Visier.

Liganeuling VEU Feldkirch empfängt am Samstag in der Vorarlberghalle den HC Innsbruck - Die Haie II. Die Montfortcracks hatten am Nationalfeiertag sensationell das Derby gegen den SC Hohenems gewonnen und in der Ö Eishockey Liga angeschrieben. Das junge Team von Head Coach Thomas Sticha begeisterte die 600 Fans in der Vorarlberghalle und möchte nun im Duell mit dem jungen Team aus Innsbruck den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Innsbrucker zeigten im bisherigen Saisonverlauf phasenweise gutes und temporeiches Eishockey, gegen die abgezockten Routiniers in der Ö Eishockey Liga müssen die Leistungen über 60 Minuten gebracht werden, sonst gibt es solche Ergebnisse wie das 1:10 gegen Hohenems oder das 3:10 gegen Kufstein. Dabei führten die Junghaie in diesem Match in der TIWAG Arena nach einem Traumstart bereits mit 2:0. Erst zu Beginn des zweiten Abschnitts kippte das Spiel zugunsten der Dragons. Haie-Co-Trainer Andreas Sarg fordert deshalb eine Reaktion seines Teams im Duell der "Young Guns" am Samstag.