VEU Feldkirch gewinnt Derby ohne Probleme

In der ersten Runde der österreichischen Meisterschaft besiegt der Favorit das Team von EHC Bregenzerwald klar

Im ersten Abschnitt bekamen die Eishockeyfans eher Schonkost serviert. Statt eines rassigen Derbys war es zunächst mehr ein Geplänkel. Keine Mannschaft konnte sich deutliche Vorteile erschaffen. In der sechsten Spielminute gab es das erste Powerplay für die Gäste. Aber nur 50 Sekunden später musste auch einer der Gästespieler in der Kühlbox platz nehmen. Als die Feldkircher dann ihrerseits im Powerplay Aufstellung nehmen konnten dauerte es ganze 10 Sekunden ehe die Hartgummischeibe erstmals im Wäldergehäuse zappelte. Nach einer Soudekgranate staubte Kevin Puschnik ab. Doch noch vor dem Drittelende servierte man den Gästen durch haarsträubende Fehler den Ausgleich quasi am Silbertablett. Als Letzter kam Marcel Wolf im Slot zum Schuß und ließ Caffi keine Chance.

Nach Seitenwechsel ging es zunächst munter hin und her, mit Vorteilen für die Heimmannschaft. Es dauerte aber bis zur 34 Minute ehe Kevin Puschnik erneut in Überzahl zur Stelle war und auf 2:1 stellte. Dann ging es Schlag auf Schlag. Faktisch im Zweiminutentakt schlug es im Wälderkasten ein. Zunächst war es Philipp Koczera der sich innerhalb von zweieinhalb Spielminuten zweimal in die Scorerliste eintrug. Weitere zwei Minuten später, kurz vor Drittelende war es Steven Birnstill der mit dem 5:1 endgültig die Siegesambitionen der Montfortstädter untermauerte.