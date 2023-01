VEU Feldkirch fixiert Play-off und schickt Meister in Urlaub

Die Montfortstädter siegten gegen Wattens klar mit 7:4.

Bis auf die Gruppe Nord-Ost, in der Platz drei noch vakant ist, sind die Playoff-Teilnehmer der Ö Eishockey Liga fix. Die VEU Feldkirch schaffte am Samstag im direkten Duell gegen Titelverteidiger Wattens mit einem 7:4-Sieg den Einzug in die Postseason. fertigten Spittal mit 5:0 ab.

Die Ausgangslage für ÖEL-Liganeuling VEU Feldkirch vor dem Heimspiel in der Vorarlberghalle gegen Titelverteidiger WSG Swarovski Wattens war klar: Mit einem Sieg nach 60 Minuten oder Overtime wäre der Playoff-Einzug endgültig fixiert. Und so starteten die Montfortstädter topmotiviert in die Partie und lagen mit dem ersten Angriff durch einen Schuss von Luca Erne nach 34 Sekunden mit 1:0 voran. Die Feldkircher setzten nach, Alessandro Togni überraschte Wattens-Goalie René Huber beim 2:0 mit einem platzierten Schuss. Zwei Minuten später hauchte Tobias Fender in Überzahl dem Titelverteidiger neues Leben ein. 32 Sekunden vor Drittelende erhöhte Yannick Wiedner auf 3:1 für die VEU.

Im zweiten Abschnitt gelang Valentin Hammerle in Minute 32 der Anschluss-Treffer, doch Lukas Göggel stellte zwei Minuten danach den Zweitore-Vorsprung wieder her. Im letzten Drittel war es erneut Göggel, der auf 5:2 für die Vorarlberger erhöhte. In der 54. Minute schien die Partie nach einem Powerplay-Treffer von Luca Erne entschieden. Die Penguins bäumten sich noch einmal auf, Tobias Fender erzielte das 3:6 nur 22 Sekunden später. Als Benjamin Kyllönen fünf Minuten vor Schluss das 7:3 für die VEU machte, war das Match endgültig entschieden und der Playoff-Einzug in trockenen Tüchern. Christian Pittl schaffte 58 Sekunden vor der Sirene noch Ergebniskosmetik, das Aus für den Vorjahres-Meister nach der Vorrunde war aber besiegelt.