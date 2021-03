VEU Feldkirch erlitt ein 0:9-Heimdebakel gegen Laibach

Die Montfortstädter kassierten gegen den überlegenen Tabellenführer eine hohe Pleite

Ljubljana fixiert ersten Platz in Phase 2

Der HK SZ Olimpija Ljubljana feierte einen deutlichen 9:0 Erfolg über die VEU Feldkirch und fixierte damit den ersten Platz in Phase 2. Die Slowenen sicherten sich damit nicht nur ein Heimrecht bis in ein mögliches Finale, sondern eroberten dadurch auch das erste Wahlrecht für den Viertelfinalgegner. Feldkirch hingegen kann sich seiner Teilnahme an den Pre-Playoffs noch nicht ganz sicher sein. Aktuell beträgt Vorsprung auf Rang 13 allerdings immer noch komfortable acht Punkte. Ziga-Pance und Marc-Ollivier Vallerand konnten schnürten jeweils einen Doppelplack für den Tabellenführer.