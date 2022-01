VEU Feldkirch entwickelt sich zum "Riesentöter"

Die Lampert-Mannen gewinnnen gegen RB Salzburg Juniors klar mit 4:1.

Die VEU Feldkirch ist im Vormarsch. Dritter Auswärtssieg in Folge für die Montfortstädter: Nach den Erfolgen gegen die Spitzenteams von den Rittner Buam (3:2) und EHC Lustnau (3:0) ging die VEU in Salzburg erneut als Sieger vom Eis. Dabei lag die VEU im Salzburger Volksgarten mit 0:1 zurück, ehe sich vier verschiedene Torschützen positiv in Szene setzten. Jetzt folgt am Samstag das vierte Auswärtsspiel der Feldkircher gegen den EC Bregenzerwald in Dornbirn (18.30 Uhr).