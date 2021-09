VEU Feldkirch: Ein Heimsieg gegen Asiago wäre Sensation

Die Montfortstädter hoffen im Heimspiel gegen die Profimannschaft von Italien auf Punkte.

Alps Hockey League: Freitag, 24. September 2021:

Fr, 24.09.2021, 19:30 Uhr: BEMER VEU Feldkirch – Asiago Hockey

Referees: PODLESNIK, WIDMANN, Puff, Pötscher.

Im einzigen Freitagsspiel der Alps Hockey League trifft die BEMER VEU Feldkirch auf Asiago Hockey. Die Gäste aus Italien kassierten am vergangenen Samstag die erste Saisonniederlage. Am Mittwoch sind sie zudem noch gegen die Red Bull Hockey Juniors im Einsatz. Feldkirch wartet in dieser Saison noch auf den ersten vollen Erfolg. Einem 3:2-OT-Auftaktssieg in Zell am See ließen die Vorarlberger eine klare 1:4-Heimniederlage gegen das EC-KAC Future Team folgen. Tabellarisch bedeutet das für die VEU aktuell nur Platz 14. Ein Sieg gegen Asiago wäre mit Sicherheit eine Überraschung, denn nur in zwei von 15 Duellen war Feldkirch gegen Asiago erfolgreich.