VEU Feldkirch: Ein Großer tritt von der Bühne ab

Der 38-jährige Kapitän, Torjäger und Assistgeber der VEU hat aber schon eine neue Aufgabe gefunden.

Bemer VEU Feldkirch Legionär und Kapitän Dylan Stanley (38) gab beim Fanstammtich des Vorarlberger Traditionsvereins den per Saisonende seinen Rücktritt von der aktiven Laufbahn bekannt. Der 38-jährige Führungsspieler hat die letzten acht Saisonen in der Feldkircher Vorarlberghalle mit viel Spielwitz, Traumtoren und Assists geglänzt. Auch in dieser Meisterschaft in der Alps Hockey League hat der gebürtige Kanadier schon 18 Mal den Puck ins gegnerische Tor befördert und zählt zu den Publikumslieblingen unter der großen VEU Feldkirch Anhängerschar. Er wird der Ländle Eishockeyfamilie fehlen und der VEU auf dem Eis.

Ziel ist das AHL Play-off

Mit der VEU Feldkirch hofft er in den kommenden sechs Meisterschaftsspielen auf Siege in der Zwischenrunde, um das Play-off Ticket in der AHL noch zu lösen.

"Will in Feldkirch bleiben"

„Ich kann und will der VEU Feldkirch als Trainer im Nachwuchs und auch der Kampfmannschaft die kommenden Jahre helfen. Ich will mit meiner Familie hier in Feldkirch bleiben. Ich bin bereit für die neue reizvolle Aufgabe ab der nächsten Saison. Habe so viel Positives in meiner aktiven Profikarriere erreicht und bin stolz“, sagt die Nummer 51 im Dress der Bemer VEU Feldkirch, Dylan Stanley.

