VEU Feldkirch droht das vorzeitige Saisonende

2:5-Heimniederlage der Montfortstädter im ersten Pre Play-off Spiel gegen Gröden

AHL, Pre Play-off, best of three, Spiel 1: VEU Feldkirch vs HC Gröden 2:5 (1:1, 1:2, 0:2); Torfolge: 13:48 0:1 O. Nedved, 15:39 1:1 (PP) Christoph Draschkowitz, 22:10 1:2 D. Galassiti, 28:09 1:3 B. Mc Gowan, 31:35 2:3 (PP) Kevin Puschnik, 45:30 2:4 M. Wilkins, 59:35 2:5 (EN) M. Pilser Sullmann; 2. Spiel in Gröden Dienstag 20 Uhr;

Zwei Powerplaytore waren für die VEU Feldkirch am Samstagabend zuwenig um Gröden in die Knie zu zwingen. Die Wildpferde ließen sich nicht bändigen und holten sich mit cleverer Spielweise einen 5:2 Auswärtssieg, stellten in der Serie auf 1:0. Damit stehen die VEU Cracks in der zweiten Begegnung der Best of Three Serie bereits mit dem Rücken zur Wand.

Nach guten Beginn mit einigen Chancen, die man aber allessamt liegen ließ, waren dann die Gäste zum ersten Mal Erfolgreich. Ondrej Nedved war mit einem Schlenzer von der blauen Linie erfolgreich. Alex Caffi war die Sicht verstellt und hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Im ersten Powerplay gelang den Feldkirchern der Ausgleich. Christoph Draschkowitz konnte nach einem Schuss von Koczera den Yannik Lebeda noch abfäschte die Scheibe engültig im Gästetor unterbringen.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft und konnten erneut in Führung gehen. Nachdem zuvor der Gästekeeper durch ein herauseilen aus seinem Gehäuse eine Konterchance der VEU stoppte, waren die Feldkircher kurz danach im eigenen Verteidigungsdrittel zu nachlässig und ließen Galassiti im Slot vollkommen alleine, der bedankte sich mit dem 2:1 Führungstreffer. Die Feldkircher wurden nun ebenfalls druckvoller im Offensivspiel, aber die Kaltschnäuzigkeit in der Angriffszone fehlte im Vergleich zur letzten Partie deutlich. Ein Powerplay der Gäste konnten die Lampert Cracks schadlos überstehen. In der 29 Spielminute war es Grödens Goalgetter Bradley McGowan der einen Zwei Tore Vorsprung für die Wolkensteiner herstellte. Eine Abpraller knallte der Kanadier ins Kreuzeck. Wenig später konnte die VEU im Powerplay wieder verkürzen. Birnstill sah Puschnik und dieser lenkte dessen Pass ins Tor der Grödner ab. Kurz danach hätte der Ausgleich fallen können, denn die VEUkonnte erneut in Überzahl antreten und unter anderem Steven Birnstill und Martin Mairitsch hatten den Ausgleich faktisch auf der Schaufel. Kurz vor Drittelende mussten die Feldkircher dann selbst eine brenzlige Situation überstehen, als man eine Minute doppelte Unterzahl überstehen musste. So ging es mit der knappen Führung der Gäste zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt spielten die Gäste abgebrüht, während sich die Feldkircher zu viele Eigenfehler erlaubten. So nahm man sich in der 45 Spielminute eine Powerplaychance durch eine eigene Strafe selbst und kassierte kurz danach bei Vier gegen Vier am Eis das entscheidende vierte Gegentor. Davor war man im Konter gescheitert und im Gegenzug zog McGowan ab und den Abpraller konnte Wilkins erben. Das 2:5 durch Sullmann war dann nur noch kosmetischer Natur. Die VEU musste volles Risiko gehen und kassierte in der Schlussminute den Empty Net Treffer zum Endstand.