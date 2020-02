VEU Feldkirch darf sich keinen Umfaller mehr leisten

Im Heimspiel gegen Zell am See zählen für die Montfortstädter nur drei Punkte

Nach der Niederlage im Penaltyschiessen in Kitzbühel gastieren am Donnerstag die Eisbären aus Zell in der Vorarlberghalle. Die Feldkircher haben nach 6 Spielen 19 Punkte am Konto und führen mit 3 Punkten vor Fassa. Für die VEU heißt es also in den verbleibenden Spielen diese Tabellenführung und den damit verbundenen Aufstieg ins Play Off zu verteidigen. Auch die Zeller Gäste haben noch rechnerische Chancen und werden sicher alles daran setzen im direkten Duell mit den Feldkirchern ihre Play Off Chance zu wahren. Bei einer Niederlage nach 60 Minuten wären die Play Off Träume für die Zeller bereits vorbei.