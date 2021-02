VEU Feldkirch darf den Nachzügler nicht unterschätzen

Mit den Wipptal Broncos empfängt die VEU Feldkirch den derzeit Tabellen Zwölften der Alps Hockey League.

Auch Headcoach Michael Lampert warnt davor den Gegner zu unterschätzen: „Der Tabellenplatz sagt Garnichts. In dieser Liga kann Jeder Jeden schlagen. Die Broncos streben auch eine Platzierung im vorderen Bereich der Kandidaten fürs Pre-Playoff an. Das wird alles andere als ein leichtes Spiel für uns. Dennoch werden wir alles geben um die Punkte in Feldkirch zu behalten.“

Personalmäßig dürfte der Feldkircher Chef an der Bande diesmal wenig Sorgen haben. Philipp Koczera kehrt wieder ins Line up zurück, nachdem er in den Halbfinalspielen gegen Salzburg passen musste. Geplant ist auch, dass die Nummer 93 der VEU, nach längerem Einsatz im Defensivbereich, wieder an seine angestammte Position in den Sturm wechseln wird. In diesem Bereich waren zuletzt auch die Problemzonen der Montfortstädter zu orten. Nicht das kreieren von Chancen oder der Zug zum Tor war ein Thema. Im Gegenteil an Einschussmöglichkeiten mangelte es in den vergangenen Spielen nicht. Mehr ließen die VEU Cracks die letzte Kaltschnäuzigkeit vermissen, vergaben Alleingänge und Zwei gegen Eins Situationen. Möglichkeiten die in engen Partien meist den Unterschied machen. Auch die Durchschlagskraft im Powerplay war zuletzt nicht top.