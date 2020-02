VEU Feldkirch brennt im Derby auf die Revanche

Der Umfaller gegen EC Bregenzerwald im Grunddurchgang kostete der Lampert-Truppe einen Play-off Startplatz

Robin Soudek vor Comeback

Eine erfreuliche Nachricht zeichnete sich schon nach dem letzten Training ab. VEU Torjäger Robin Soudek meldete sich zurück und dürfte am Dienstag wieder dabei sein können. Was zur Folge hat das Santeri Saari aus dem Kader ausscheidet.

„Wenn alles nach Plan läuft werden wir Robin Soudek wieder anmelden und Santeri Saari abmelden. Am Montag gibt es noch einen Probelauf auf das Derby, aber ich bin zuversichtlich das Robin uns wieder zur Verfügung stehen wird. Auch die anderen Spieler sind alle einsatzbereit.“ so ein erfreuter VEU Headcoach Michael Lampert

Gegen den EC Bregenzerwald stehen in der Regular Season der Alps Hockey League ein Heimsieg und eine Auswärtsniederlage zu Buche. Auch in der österreichischen Meisterschaft konnten die Montfortstädter das Heimspiel deutlich für sich entscheiden, mussten auswärts aber eine Niederlage nach Verlängerung hinnehmen. Für die nach dem Grunddurchgang an Tabellenplatz 16 gelegenen Wäldern sind die Chancen für eine Play Off Teilnahme durch den spannenden Modus voll intakt und die Vorarlberger Eishockeyfans dürfen sich auf einen harten Kampf um jeden Zentimeter Eis einstellen.