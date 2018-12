VEU Feldkirch brennt gegen Zeller Eisbären auf Revanche

Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2018 empfängt die VEU Feldkirch die Zeller Eisbären.

Die erste Begegnung der beiden Mannschaften am Saisonbeginn konnten die Pinzgauer in der Overtime für sich entscheiden. Die Salzburger liegen auf Rang 12 und halten derzeit bei 26 Punkten aus 24 Spielen und liegen damit auf einem Play Off Platz.