VEU Feldkirch brennt gegen Jungbullen auf eine Revanche

Im Spitzenspiel in der Alps Hockey League trifft die Lampert-Truppe auf das starke Team der RB Salzburg Juniors

Der Liveticker mit Daten, Videos, Fotos von VEU Feldkirch vs Salzburg

Mit den Red Bull Hockey Juniors empfängt die VEU Feldkirch ein Top Team der Alps Hockey Liga. Beide Mannschaften liegen derzeit mit 29 Punkten aus 12 Spielen Kopf an Kopf in der Tabelle auf Platz 4 und 6. Hinter Tabellenführer Pustertal und Meister Laibach liegen die Teams von Platz 3 bis 7 eng zusammen. Das Hinspiel am 24. November verlor Feldkirch in Salzburg mit 1:4 und will sich nun revanchieren.

Erst zwei Spiele haben die Jungbullen in der regulären Spielzeit verloren und zwei weitere Niederlagen nach Overtime stehen 8 Siegen gegenüber. Die Salzburger haben eine hohe Qualität und einiges an Tiefe in ihrem Kader. Weniger die Superstars, sondern das starke Kollektiv sind das Markenzeigen der jungen Truppe aus der Mozartstadt.

Das Hinspiel in Salzburg ging für die VEU mit 4:1 verloren. Daheim möchten die Feldkircher die wichtigen Punkte in Feldkirch behalten. Nach der Niederlage in Asiago haben die VEU Cracks nicht lange Zeit sich auf den neuen Gegner einzustellen. Eingestellt sollte auch das Visier der Stürmer gut sein, will man Erfolg haben.

Durch die gesetzlichen Corona Maßnahmen sind weiterhin keine Zuschauer in der Halle erlaubt.

Auch der „Gameday Service“ der VEU Gastro steht für das leibliche Wohl der Fans wieder zur Verfügung. Bestellungen unter +43 664 8764056

VEU Feldkirch – Red Bull Hockey Juniors