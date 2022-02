VEU Feldkirch brennt auf die Revanche gegen Linz

Nach dem 2:8-Debakel im Hinspiel will sich die Lampert-Mannschaft revanchieren.

Sa, 19.02.2022, 20:00: BEMER VEU Feldkirch - Steel Wings Linz

Referees: EGGER, RUETZ, Brondi, Spiegel



Die BEMER VEU Feldkirch setzte sich am Donnerstag in der Qualification Round B nach einem 1:4-Rückstand noch mit 5:4 gegen Gröden durch. Dabei feierte Alberto Pison einen Traum-Einstand für die Vorarlberger. Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung gelang dem 20-jährigen Dänen ein Doppelpack. Damit kletterten die Vorarlberger auf Rang drei. Die bislang einzige Niederlage in der Zwischenrunde kassierte die VEU bei den Steel Wings Linz. Die zweitplatzierten Oberösterreicher setzten sich vor zwei Wochen klar mit 8:2 durch. Insgesamt gewannen die Linzer ihre letzten drei Partien, auch das erste Saisonduell in Feldkirch ging mit 5:1 an die Steel Wings.