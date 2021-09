VEU Feldkirch braucht vier Treffer zum Testsieg

Mit einem 4:3 Sieg gegen den bayrischen Traditionsverein Miesbach endete das sechste Vorbereitungsmatch der VEU Feldkirch

Im Startdrittel legten beide Mannschaften sehr engagiert los und es entwickelte sich eine flotte Partie. Bei den Feldkircher stand diesmal Patrick Kühne im Kasten. Die Hausherren waren auch die spielbestimmende Mannschaft am Eis und konnten dieses Übergewicht auch ausnutzen. Joonatan Kyllönen brachte die VEU mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Der 18 jährige Feldkircher Eigenbauspieler hatte im Slot die Hartgummischeibe unhaltbar ins Tor gelenkt. Das 2:0 besorgte Lukas Kaider, der seinen eigenen Abpraller im Tor der Gäste versenkte.

Zur Mitte des zweiten Abschnittes brachte zunächst Yannik Lebeda die VEU mit 3:0 in Führung ehe wenige Sekunden später die Deutschen erstmals einnetzen konnten. Steffano Rizzo bezwang Kühne mit einem satten Weitschuss. Doch die Hausherren fanden noch im zweiten Abschnitt die passende Antwort. Zum dritten Mal an diesem Abend war es ein junger Eigenbauspieler der vollstreckte. Diesmal war es nach Lebeda und Kyllönen, der 17 jährige Timo Sticha, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Mit dem komfortablen 4:1 im Rücken ging es zum zweiten Mal in die Kabinen.