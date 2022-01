VEU Feldkirch befindet sich auf einer Erfolgswelle

Nach dem 3:2-Sieg im Penaltyschießen in Gröden sind die Lampert-Mannen schon Dreizehnter in der Tabelle.

Die VEU schafft in Gröden nach starker Leistung einen 3:2 Sieg nach Penaltyschiessen. Mit nur 16 Feldspielern, wie schon gegen den Bregenzerwald, schaffen es die VEU Cracks mit einer cleveren Spielweise auch in Wolkenstein zu punkten.

Nach einem torlosen Startdrittel gehen die Hausherren im mittleren Abschnitt mit 2:1 in Führung. Alle Tore fallen unmittelbar hintereinander innerhalb von nur vier Spielminuten. Zunächst trifft VEU Kapitän Dylan Stanley zur Führung für die VEU, doch die Antwort der Furies lässt nicht lange auf sich warten. Ville Korhonen gleicht aus und drei Minuten später gehen die Wolkensteiner durch Max Oberrauch in Führung. Wenig später vergibt die VEU die Chance durch einen zugesprochenen Penalty auszugleichen. So geht es mit der knappen Führung der Hausherren zum zweiten Mal in die Kabinen.