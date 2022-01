VEU Feldkirch auf dem besten Weg einem Rekord

Die Montfortstädter können gegen Vienna II den zehnten Sieg fixieren.

Am Samstag um 19.30 Uhr geht es für die VEU im ersten Heimspiel der Qualifikationsgruppe B gegen die Vienna Capitals Silver wieder um wertvolle Punkte und sollten die Feldkircher das Eis als Sieger verlassen wäre es bereits der zehnte Erfolg in Serie.

Die Wiener sind bereits heute in der Partie gegen Gröden gefordert und werden morgen nach Vorarlberg aufbrechen. Die Gäste haben aber einen vollen Kader auf der Bank und so dürfte es kein Nachteil sein, kaum 24 Stunden nach dem Anpfiff gegen Gröden bereits in der Vorarlberghalle wieder auf der Platte zu stehen. Die Feldkircher hatten in dieser Hinsicht in letzter Zeit einen deutlich dünneren Kader und müssen auch im Heimspiel mit Ausfällen umgehen.