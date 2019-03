VEU-Cracks mit allen Zuschauern zur Eisdisco

Der traditionelle Saisonabschluss der VEU Feldkirch geht im Rahmen einer Eisdisco in der Vorarlberghalle über die Bühne.

Deshalb möchte die VEU Feldkirch die Saison auch gemeinsam mit diesen treuen Unterstützern beenden. In diesem Jahr möchten wir dabei auch wieder den jüngsten unserer Fans ein besonderes Erlebnis bieten: Am Samstag, 23. März gehört die Eisfläche in der Vorarlberghalle ab 18.15 Uhr Euch allen, bei einer Eisdisco mit dem kompletten Team gibt es Gelegenheit für Gespräche, Selfies oder Autogramme. Selbstverständlich haben auch Bullyclub und Eishallenrestaurant geöffnet.