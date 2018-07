Vettel holte "Pole" in Hockenheim - Rückschlag für Hamilton

Formel-1-WM-Leader Sebastian Vettel nimmt seinen Heim-Grand-Prix in Hockenheim am Sonntag (15.10 Uhr) aus der Pole Position in Angriff.

Der deutsche Ferrari-Star verwies am Samstag im Qualifying die Finnen Valtteri Bottas im Mercedes und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf die Plätze. WM-Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) belegte nach einem Ausritt im ersten Qualifying-Abschnitt nur Rang 14.

Verstappen auf Rang vier Für Vettel ist es die 55. Pole Position seiner Karriere, die fünfte in dieser Saison. Red-Bull-Pilot Max Verstappen fuhr auf Rang vier. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo startet nach dem Tausch mehrerer Teile am Antriebsstrang seines Boliden vom Ende des Feldes.

Enstand Qualifying

1. Sebastian Vettel (Deutschland) Ferrari 1:11,212 Minuten

2. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 1:11,416

3. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 1:11,547

4. Max Verstappen (Niederlande) Red-Bull-Renault 1:11,822

5. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari 1:12,200

6. Romain Grosjean (Frankreich) Haas-Ferrari 1:12,544

7. Nico Hülkenberg (Deutschland) Renault 1:12,560

8. Carlos Sainz jr. (Spanien) Renault 1:12,692

9. Charles Leclerc (Monaco) Sauber-Ferrari 1:12,717

10. Sergio Perez (Mexiko) Force-India-Mercedes 1:12,774

11. Fernando Alonso (Spanien) McLaren-Renault 1:13,657

12. Sergej Sirotkin (Russland) Williams-Mercedes 1:13,702

13. Marcus Ericsson (Schweden) Sauber-Ferrari 1:13,736

14. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

15. Daniel Ricciardo (Australien) Red-Bull-Renaul

16. Esteban Ocon (Frankreich) Force-India-Mercedes 1:13,720

17. Pierre Gasly (Frankreich) Toro-Rosso-Honda 1:13,749

18. Brendon Hartley (Neuseeland) Toro-Rosso-Honda 1:14,045

19. Lance Stroll (Kanada) Williams-Mercedes 1:14,20

20. Stoffel Vandoorne (Belgien) McLaren-Renault 1:14,401