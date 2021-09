Verzweiflung, Wut, Trauer als Zeichen der Erkenntnis

Vortrag von Eva Gold im Hotel Messmer in Bregenz. Jetzt anmelden.

Der Übergang zeigt sich in allen möglichen Gefühlen: Die einen Menschen wählen Aggression, ein verstärktes Gegeneinander, noch festere Überzeugungen im Kampf ums „Rechthaben“. Der/die „Andere“ wird verlacht, verachtet, herabgewürdigt. Im scheinbaren Gegensatz dazu fallen Viele in Verzweiflung, in ein „Nicht mehr weiter Wissen oder Können“, in Resignation, oft auch in Formen von Krankheiten wie Burn-Out, in seelische Erkrankungen wie Depression...