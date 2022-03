Verwirrung um Harder Flüchtlingsunterkunft

In Hard soll ein Hotel für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine verwendet werden - welches ist jetzt aber Streitthema.

Millionen Ukrainer müssen aufgrund der aktuellen Kriegssituation ihre Heimat verlassen und suchen Zuflucht in anderen Staaten - viele davon zieht es auch nach Vorarlberg. In zahlreichen Gemeinden wurden bereits Unterkünfte zur Verfügung gestellt, in Hard ist dies noch ein Streitthema, wie die ÖVP berichtet.