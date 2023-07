Vertrauen in einzelne Versicherer höher als in Branche

Die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen ihrer Versicherung, die gesamte Branche wird hingegen von vielen skeptisch gesehen. Während bei einer Umfrage der OGM zum Vertrauen in verschiedene Branchen vor einigen Wochen 55 Prozent der Befragten angaben, Versicherungen nicht zu vertrauen, erzielten einzelne Institute in der jüngsten Studie des Instituts weitgehend gute Vertrauenswerte.

"Am altbekannten Spruch 'den Versicherungen kann man nicht trauen, meiner aber schon' dürfte also etwas dran sein," kommentierte OGM-Chef Wolfgang Bachmayer die Ergebnisse.

Mit einem Saldo von plus 41 Punkten genießt die UNIQA das größte Vertrauen unter den Befragten. 61 Prozent vertrauen dem Versicherer, 20 Prozent gaben an, der UNIQA nicht zu vertrauen. Dahinter rangierten Wüstenrot mit einem Saldo von plus 38 Punkten sowie Generali und Wiener Städtische, die sich mit jeweils plus 34 Punkten den dritten Platz teilen. Allianz und Grazer Wechselseitige teilten sich zudem mit je plus 29 Punkten Rang vier.