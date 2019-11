Versuchter Mord: Verdächtige Pflegerin bleibt in Untersuchungshaft

Eine 50-jährige Frau, die in einer Bregenzerwälder Gemeinde versucht haben soll, ihren 82-jährigen Nachbarn mit Medikamenten zu vergiften, bleibt in Untersuchungshaft.

Der Haftrichter habe die U-Haft am Donnerstag verlängert, gegen die Frau werde weiter wegen versuchten Mordes ermittelt, informierte Gerichtssprecher Norbert Stütler.

Über die Frau wurde wegen des Verdachts des Mordversuchs am 16. Oktober Untersuchungshaft verhängt. Zu den Inhalten hielt sich das Gericht weiter bedeckt. Der 82-Jährige wurde laut einem Zeitungsbericht Ende September mit akuten Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Blut des Mannes wurde demnach eine Überdosis an Schmerzmitteln festgestellt. Bei den Ermittlungen fiel der Verdacht auf die 50-Jährige, die den Nachbarn betreut.