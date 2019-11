Vorarlberg: Pflegerin soll versucht haben 82-Jährigen umzubringen

50-jährige Betreuerin soll 82-jährigen Bregenzerwälder mit Medikamenten vergiftet haben, um ihn schneller beerben zu können. Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes befindet sich die Beschuldigte derzeit in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Das bestätigte Richter Norbert Stütler, der Sprecher des Landesgerichts Feldkirch. Der dringende Mordversuch-Tatverdacht, Flucht- Tatwiederholungs- und Fluchtgefahr hätten dazu geführt, dass über die Frau am 16. Oktober von einem Feldkircher Haftrichter Untersuchungshaft verhängt worden sei, teilte Stütler mit.