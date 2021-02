„Versuche, das Beste daraus zu machen“

Im Kosmetikstudio Tanja in der Marktstraße werden seit Montag wieder Kunden behandelt.

Dornbirn. Tanja Riva, Inhaberin vom Kosmetikstudio Tanja in der Dornbirner Marktstraße freut sich, dass sie endlich wieder Menschen in ihrem Studio behandeln darf. Auch wenn gerade die ersten Tage eher chaotisch abgelaufen sind. „Viele Leute haben mich bereits am Wochenende angerufen und wollten wissen, wie das mit dem Testen abläuft. Manchen war das Ganze zu kompliziert und sie haben gleich ihren Termin bei uns abgesagt“, erzählt Tanja Riva.