"Versteckte Tierquälerei" in Kälbermast in Österreich

Der Verein gegen Tierfabriken hat am Mittwoch Anzeige gegen einen Großbetrieb im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich erstattet.

Dreckige Verhältnisse

Laut Homepage des Betriebes, der Gastronomie und Handel beliefert und dabei namhafte Referenzen anführt, leben in der Kälbermast rund 700 Tiere. Sie werden auf Vollspaltenboden in Buchten ohne Auslauf ins Freie gehalten. "Heller Durchfallkot klebt an der Flanke eines Kalbes, an anderen Stellen bedeckt er den Boden. Trockene und saubere Liegeflächen gibt es in vielen Buchten überhaupt nicht. In Videoaufnahmen ist immer wieder das Husten etlicher Kälber zu hören - das Leben auf und in den eigenen Fäkalien greift die Atemwege und Lungen der Kälbchen an", so der schockierende Bericht des Vereins.