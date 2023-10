Verstappen will nach WM-Titelgewinn nächsten Sieg in Katar

Nach dem vorzeitigen Gewinn seines dritten WM-Titels strebt Formel-1-Champion Max Verstappen schon am Sonntag seinen 14. Saisonsieg an.

In den Großen Preis von Katar startet der niederländische Red-Bull-Fahrer von der Pole Position. Der 26 Jahre alte Verstappen steht schon vor dem Grand Prix wieder als Weltmeister fest, weil er im Sprintrennen am Samstag Zweiter geworden und sein letzter verbliebener WM-Rivale Sergio Perez ausgefallen war. Damit ist Verstappen in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen.