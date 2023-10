Max Verstappen ist zum dritten Mal Weltmeister

Ein zweiter Rang im Spring von Katar reichte Max Verstappen zur Fixierung des dritten WM-Titels. Den Sieg holte sich Oscar Piastri im McLaren.

Die McLaren-Piloten hatten sich am Samstag die besten Startplätze für das Sprintrennen geholt. Oscar Piastri setzte sich im Shoot-out mit einem Vorsprung von 0,082 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lando Norris durch. Max Verstappen musste sich mit Rang drei begnügen.

Turbulentes Rennen

Der Start des Sprints in Katar war dann gleich turbulent. Während sich Russel auf den zweiten Platz schob, fiel Verstappen hinter die Ferrari-Piloten Sainz und Leclerc zurück. Lando Norris fiel von Rang zwei sogar auf den sechsten Platz zurück. Nach Ausritten von Lawson und Saergant gab es in den ersten sechs Runden bereits zwei Safety-Car-Phasen, was das Feld erneut durcheinander wirbelte.