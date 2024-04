Verstappen und Perez feierten Red-Bull-Doppelsieg in Japan

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist beim Großen Preis von Japan mit einer ungefährdeten Triumphfahrt auf das Siegerpodest zurückgekehrt.

Der Niederländer gewann am Sonntag vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez, für den österreichisch-britischen Rennstall war es der dritte Doppelsieg im vierten Saisonrennen. Verstappen triumphierte zum dritten Mal in Serie in Suzuka und genauso oft in dieser Saison, nachdem ihn zuletzt ein Defekt in Australien ausgebremst hatte.