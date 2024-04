Verstappen peilt ersten China-Sieg an

Favorit Max Verstappen startet an diesem Sonntag von der Pole Position in den Großen Preis von China.

Der Starfahrer von Red Bull gewann am Samstag bereits das erste Sprintrennen des Jahres souverän von Startrang vier aus, ehe er sich auch noch die Pole für den Grand Prix sicherte. Neben Verstappen in der ersten Startreihe wird beim Rennstart am Sonntag (9.00 Uhr) sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez stehen. Dahinter platzieren sich Fernando Alonso, der schon bei der Premiere der Formel 1 2004 in China am Start gestanden hatte, im Aston Martin und Lando Norris von McLaren.