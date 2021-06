Verstappen gibt sich mit Pirelli-Erklärung nicht zufrieden

Der Sieg des 23-jährigen Niederländers sah sicher aus, bis sich in der 47. Runde der Pirelli-Reifen hinten links verabschiedete. Der Reifen platzte und das Auto von Max Verstappen raste mit voller Geschwindigkeit in eine Mauer.

Kritische Worte an Pirelli

Weshalb der Reifen platzte weiß Verstappen nicht. Allerdings richtet der Niederländer nach dem Rennen kritische Worte an den Reifenhersteller Pirelli: "Am Ende wird Pirelli wieder sagen, dass da irgendein Teil vom anderen Crash war oder so. Aber das kann nicht immer so sein. Wir fahren jede Runde die gleiche Linie, weil alle im Windschatten sein wollen. Es ist sehr seltsam, dass mir das passiert ist. Sie haben die Strecke gesäubert, aber vermutlich wird es Pirelli trotzdem auf Carbonteile schieben. So war es auch in Imola und dagegen kann man dann nichts sagen", so der Niederländer. Für Red Bull-Pilot Verstappen spreche ein Fakt gegen die Trümmerteile auf der Fahrbahn: "Da muss irgendetwas falsch sein" - denn auch Aston Martin-Pilot Stroll erwischte es ein paar Runden zuvor ähnlich.