Verstappen-Drama in Baku – Perez gewinnt vor Vettel

Sergio Perez hat am Sonntag bei einem chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan seinen ersten Sieg für Red Bull eingefahren.

Der Mexikaner profitierte von einem späten Reifenschaden seines zuvor souverän führenden Stallrivalen Max Verstappen. Der Niederländer führt die WM-Wertung nach dem sechsten Saisonlauf weiter vier Punkte vor Mercedes-Star Lewis Hamilton an, weil dieser nach einem Re-Start in der zweitletzten Runde einen folgenschweren Fahrfehler beging.

Vettel auf dem Podest

Für Perez war es nach seiner Premiere in Bahrain 2020 (damals Racing Point) sein zweiter Sieg.

Das nächste Rennen steht in zwei Wochen mit dem Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet auf dem Programm, ehe das Österreich-Doppel mit zwei Rennen (27. Juni/4. Juli) in Spielberg stattfindet.