Verstärkung für Offene Jugendarbeit Rankweil

Die Offene Jugendarbeit in der Marktgemeinde Rankweil hat mit Alexander Fels einen neuen Mitarbeiter am Start.

Der Feldkircher, der viele Jahre als Fotograf tätig war, hat den Diplomlehrgang Jugendarbeit am Weiterbildungszentrum Schloss Hofen in Lochau absolviert. Seit zwei Jahren unterstützt er die Offene Jugendarbeit Rankweil (OJAR) bereits ehrenamtlich – seit März ist er nun für diesen Bereich bei der Marktgemeinde angestellt. Fels freut sich auf die neue Herausforderung. An seiner Arbeit schätzt er besonders, Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsensein begleiten zu dürfen.