Verstärkung für die Stadtpolizei Bludenz

Bludenz. Gleich vier neue Mitarbeiter kann die Stadtpolizei Bludenz heuer in ihrem Team begrüßen. Martin Falkner, Sandro Stroppa und Andreas Fink verstärken und ergänzen als Polizisten die städtische Sicherheitswache.

„Ich freue mich sehr, dass die Qualität unserer Stadtpolizei trotz der vielen Pensionierungen in letzter Zeit so erfolgreich auf dem bekannt hohen Niveau gehalten werden konnte. Die Einstellung der vier neuen Mitarbeiter ist ein klares Bekenntnis zur Stadtpolizei und zur Sicherheit der Bevölkerung in Bludenz. Diese hat für mich absolute Priorität. So ist z.B. gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden, die Stadtpolizei bei der Schulwegsicherung für die kleinsten Bludenzerinnen und Bludenzer unersetzlich“, unterstreicht Bürgermeister Simon Tschann die Bedeutung der städtischen Sicherheitswache für alle Bludenzer*innen.