Verstärkung für die SPG Altach/Vorderland

Verstärkung für die Spielgemeinschaft Altach / Vorderland. Die 22-jährige Eleni Rittmann wechselt von Rapperswil-Jona zum SCRA. Die Schweizerin ist auf der Innenverteidigerposition beheimatet und soll den Abgang von Verena Müller kompensieren. Bei ihrem Ex-Club war Rittmann Kapitänin, auch bei ihrem neuen Verein möchte sie schnell Verant-wortung übernehmen. Die Nummer 4 unterschreibt bis Sommer 2025.

Seit 2019 läuft die 1,69m große Defensivakteurin in der höchsten Schweizer Spielklasse auf. Zunächst beim FC St. Gallen, dann für GC Zürich ehe 2021 der Wechsel eine Station weiter am Zürisee folgte. In der vergangenen Spielzeit stand Rittmann für Rapperswil-Jona 23-mal von Beginn auf dem Rasen. In der Abstiegsrunde führte sie ihr Team bei nur einem Gegentreffer in sechs Spielen souverän zum Klassenerhalt.